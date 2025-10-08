Chau lluvia: Ecusson llega a Villa Mercedes con una propuesta exclusiva para proteger los hogares

Con la llegada del verano y el inicio de la temporada de lluvias más intensas, Ecusson Fábrica de Pinturas anunció un plan especial de impermeabilización destinado a los vecinos de Villa Mercedes.

La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de proteger techos y paredes antes de las precipitaciones estivales, ofreciendo productos de primera calidad y precios directos de fábrica, sin intermediarios.

Ecusson es una empresa nacional con amplia distribución en todo el país, reconocida por fabricar sus propias líneas de pinturas, revestimientos e impermeabilizantes, lo que le permite mantener estándares de calidad y costos altamente competitivos.

Desde la firma destacaron que la llegada a Villa Mercedes representa una oportunidad para brindar soluciones duraderas y accesibles en una época clave del año.

💥 OFERTA EXCLUSIVA PARA VILLA MERCEDES

🛠️ CHAU LLUVIA (Membrana Líquida)

🪣 10 litros: $45.600

🪣 20 litros: $83.500

🏠 MUROS Y TECHOS (Membrana en Pasta)

🪣 10 litros: $75.200

🪣 20 litros: $140.000