Charly García celebró sus 74 años entre amigos, piano y ovaciones

Este jueves 23 de octubre, Charly García celebró su cumpleaños número 74 rodeado de amigos, colegas y fanáticos que, como cada año, lo homenajearon con una vigilia frente a su casa en Palermo.

Desde temprano, decenas de seguidores se acercaron hasta Coronel Díaz y Avenida Santa Fe con carteles, canciones y ovaciones para saludar al ídolo del rock nacional. La noche incluyó un mini show tributo, donde se repasaron clásicos como “Demoliendo hoteles”, “Promesas en el bidet” y “No voy en tren”.

Minutos después, García salió rumbo a su tradicional encuentro en un bar de Fitz Roy y Córdoba, acompañado por su círculo íntimo. En el interior, esperaban David Lebón, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, Joaquín Levinton, Andy Chango, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero, entre otros nombres históricos de la música argentina.

Al llegar la medianoche, se entonó el “Feliz cumpleaños” mientras Charly, vestido con camisa blanca, chaqueta de cuero negra y sombrero, posaba sonriente frente a una torta inspirada en su álbum “Say No More”, con la icónica sigla “SNM” en rojo.

Fiel a su esencia, el músico se sentó al piano y compartió algunos acordes junto a Levinton, regalando un instante íntimo que quedó registrado en redes sociales. “¡Feliz cumple, Garzi!”, escribió el líder de Turf al publicar el momento.

Cerca del final, García fue acompañado en silla de ruedas hasta su vehículo, entre aplausos y agradecimientos de los fanáticos que colmaron la cuadra. La Policía de la Ciudad intervino para ordenar la circulación y evitar incidentes.

El festejo cerró con el sello inconfundible de Charly: talento, emoción y una vigencia que trasciende generaciones.

En lo musical, el artista viene de lanzar su disco “La lógica del escorpión” y una reciente colaboración con Sting, titulada “In the City”, una reversión del tema “In the City That Never Sleeps” que consolida una amistad de más de tres décadas entre ambos músicos.