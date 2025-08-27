Chango Mâs sorteará changos de $200.000 cada hora en su aniversario

Chango Mâs festeja su cumpleaños durante septiembre con una promoción inédita: sorteará un chango de mercadería valuado en $200.000 cada hora en todas sus sucursales del país.

Desde la empresa señalaron que la iniciativa busca compartir el aniversario junto a los clientes, con actividades especiales y promociones en cada punto de venta. “Queremos vivir nuestro cumpleaños con todos”, remarcaron desde la cadena.

La campaña, denominada “Cumple Mâs”, promete premios que se entregarán de norte a sur, reforzando la presencia de la marca en las distintas provincias argentinas.