Celebrá el Día de la Madre con un almuerzo gourmet y música en vivo

Con motivo del Día de la Madre 2025, un reconocido espacio gastronómico local invita a celebrar con un almuerzo especial acompañado de música en vivo, pensado para disfrutar en familia y homenajear a las mamás.
El evento ofrecerá una recepción con bruschettas de rúcula, cherry y parmesano, seguida de una entrada de empanadas al disco de carne cortada a cuchillo.
Como plato principal, los comensales podrán elegir entre un arrollado de pollo con suave crema de champiñones y papas rústicas o un vacío ahumado con papas rellenas, elaborados en auténtica parrilla argentina.
Para cerrar, se servirán postres caseros: budín de pan tradicional o brownie con frutos rojos y helado.
Las reservas pueden realizarse al 2657-649901, con un valor de $20.000 por persona (no incluye bebida).