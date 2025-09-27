Cayó en Bolivia el prófugo por el triple asesinato de Florencio Varela

El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que Lázaro Víctor Sotacuro, quinto implicado en el triple asesinato de Florencio Varela, fue detenido en Bolivia y ya se encuentra en proceso de extradición.

Según detalló el funcionario, primero será trasladado a San Salvador de Jujuy y posteriormente a Buenos Aires, donde quedará a disposición de la justicia federal.

“El procedimiento avanzó muy bien. Recibimos la alerta ayer a la mañana y la brigada de investigaciones, bajo la hipótesis de que intentaría llegar a Bolivia, comenzó a revisar colectivos que venían desde Buenos Aires”, explicó Pulleiro en diálogo con TN.

El sospechoso logró cruzar a Bolivia por un paso ilegal: “Claramente ha cruzado a unos 100 metros de la frontera formal, por un pequeño arroyo de un metro de ancho. Ese paso es utilizado por vecinos que trabajan a ambos lados, pero también por el tráfico ilegal”, agregó.

La cooperación con las autoridades bolivianas resultó decisiva. “Les pasamos los datos del pedido de captura y, revisando hoteles de manera conjunta, ellos lo detuvieron, mientras nosotros lo identificamos con su DNI en la mano”, relató el ministro.

Durante la madrugada, tras completar los trámites de extradición, Sotacuro fue entregado a la policía jujeña. En este momento es trasladado desde La Quiaca a San Salvador de Jujuy, para ser puesto a disposición de las autoridades federales y continuar el proceso judicial en la Ciudad de Buenos Aires.