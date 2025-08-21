Catering, ambientación y barra premium: la propuesta de Hipólito Eventos

Hipólito Eventos se consolidó como una de las principales opciones en Villa Mercedes para quienes buscan organizar celebraciones únicas. La empresa ofrece atención personalizada, catering de primer nivel, ambientación exclusiva, sonido profesional, DJs, iluminación y un completo servicio de barra.

Ubicado en Marconi, Las Heras y Hipólito, el espacio se presenta como “el lugar ideal para celebrar esos momentos inolvidables”, ya sea un cumpleaños, una boda o el inicio de una nueva etapa.

Desde la organización destacan que cada detalle está pensado para transformar una ocasión especial en un recuerdo inolvidable. Para consultas y reservas, se puede llamar al 2657-64-9901.