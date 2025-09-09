Caso Libra: citan a Karina Milei y podrían interrogarla en la Casa Rosada

La comisión investigadora del caso Libra aprobó por unanimidad la citación de Karina Milei para el 23 o 30 de septiembre. La decisión, impulsada por los diputados Juan Marino (UxP) y Mónica Frade (Coalición Cívica), fue adoptada en el cuerpo que preside Maximiliano Ferraro. Si la secretaria general de la Presidencia no concurre, cinco legisladores del cuerpo se ofrecieron a tomarle declaración en la Casa Rosada.

En la misma jornada, tres de los cuatro funcionarios citados no asistieron: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA); José Massoni, exintegrante del organismo; y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia. Luis Villanueva, de la Procuración General de la Nación, sí se presentó ante los legisladores. Por problemas de salud, Massoni envió sus respuestas por escrito.

A través de sus redes, Ferraro señaló que “el jefe de la Oficina Anticorrupción de (Javier) Milei se negó a recibir la citación” y adelantó que insistirá con la convocatoria. En caso de persistir las ausencias, el diputado de la Coalición Cívica evalúa pedir colaboración de la fuerza pública.

La interpelación a Melik se fundamenta en el dictamen de la OA emitido tras el estallido del caso, en el que se afirmó que “Milei ejerce sus derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución y tratados internacionales”, criterio que excluyó al Presidente de eventuales investigaciones del organismo.

Además de Karina Milei y los funcionarios ya mencionados, la comisión prevé convocar en los próximos días al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al vocero Manuel Adorni y a empresarios vinculados a Libra.

En paralelo, quedó descartada la citación presencial a Javier Milei, quien tiene plazo hasta este viernes para responder por escrito un cuestionario de nueve preguntas. Entre los puntos, se le solicita detallar cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, publicada en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, y precisar si posee o poseyó billeteras virtuales habilitadas para operar criptoactivos en plataformas centralizadas o descentralizadas.