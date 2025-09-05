Caso Correa Otazú: su defensor insiste en que es consumidor y no vendedor

El abogado Correa Otazú, detenido el pasado 29 de agosto en el marco de un operativo antidrogas, fue trasladado este jueves 4 de septiembre al Servicio Penitenciario Provincial.

Durante los allanamientos en su vivienda y estudio jurídico, ubicados en calle Juan W. Gez, la Policía secuestró envoltorios con cocaína, dinero en varias monedas extranjeras y dispositivos electrónicos. Según la investigación —que comenzó en junio de 2024— en ese lugar se habría montado un centro de distribución de estupefacientes.

En diálogo con el periodista Gustavo Audicio, el abogado defensor Vicente Cuestas dio detalles de la estrategia judicial:

Confirmó que presentará un recurso de apelación y un pedido de excarcelación .

Sostuvo que las pruebas halladas corresponden a un consumo personal y no a una venta masiva .

Recalcó que “no existen vínculos” entre su cliente y otras personas detenidas en la causa.

“El secuestro en la vivienda no llega a 18 gramos. Mi cliente no es un vendedor, sino un consumidor. No tiene bienes ni grandes sumas de dinero que lo vinculen como jefe de una banda”, señaló Cuestas.

El letrado también explicó que ahora cuentan con tres días para apelar, deberán presentar nuevas pruebas y esperan que la Justicia morigere la prisión preventiva.