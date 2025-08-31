Caso Anahí Micaela Robledo: El Fiscal pide reclusión perpetua para Amado Raimundo Díaz

El fiscal de Instrucción N°2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, solicitó la reclusión perpetua para Amado Raimundo Díaz, acusado de asesinar a Anahí Micaela Robledo Yuvero, una adolescente de 17 años, a quien le habría asestado 25 puñaladas en mayo del año pasado.

Estrada formalizó la acusación y pidió la elevación a juicio, imputando al hombre de 59 años por “homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y venganza transversal”. Según la investigación, Díaz habría atacado a la joven como represalia hacia su ex pareja, madre de la víctima.

La hipótesis fiscal sostiene que el acusado vigilaba y hostigaba a su expareja, Isabel Yuvero, y que la madrugada del 23 de mayo de 2024 ingresó al domicilio familiar en el barrio Jardín del Sur, donde sorprendió a la adolescente dormida y la atacó con un arma blanca.

El pedido de reclusión perpetua, una figura en desuso del Código Penal Argentino, remite a condenas sin beneficios ni plazos definidos, como en el caso emblemático de Carlos Robledo Puch, preso desde hace más de 50 años.

Entre las pruebas presentadas se incluyen registros de cámaras de seguridad, pericias de ADN, testimonios y el hallazgo de prendas con manchas de sangre pertenecientes a la víctima en la vivienda del imputado.

La abogada de la madre de Anahí, Laura Rodríguez, adhirió a la acusación fiscal, mientras que el defensor de Díaz, Bautista Rivadera, aseguró que su cliente es inocente y que lo demostrará en juicio.