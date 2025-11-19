Caso Abel Ortiz: Absolvieron por el beneficio de la duda a Espinosa, Acevedo y Vázquez

El Tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a Espinosa, Acevedo y Vázquez, imputados en el marco del caso Abel Ortiz. La Fiscalía, integrada por Leandro Estrada y Néstor Lucero, había solicitado penas de 10 y 5 años de prisión, pero la mayoría consideró que no se acreditó el delito.

Los fiscales sostuvieron que la acusación estaba probada y que los imputados actuaban dentro de una estructura policial que habría permitido liberación de zonas, filtración de información, omisiones funcionales y maniobras que, según su planteo, influyeron en la investigación por la desaparición de Abel Ortiz. El Ministerio Público Fiscal reclamó 10 años para Acevedo y Espinosa como presuntos jefes u organizadores, y 5 años para Vázquez como coautora. Además, pidió remitir antecedentes para investigar a otras personas vinculadas.

La querella, representada por el abogado Bautista Rivadera, adhirió a la calificación y a las penas solicitadas. Sostuvo que quedó acreditada la intervención de los imputados y remarcó que Espinosa fue la última persona que tuvo contacto con Ortiz.

En contraste, las defensas de Rocío Mediavilla (Vázquez), Valentín Rivadera (Espinosa) y Pascual Celdrán (Acevedo) apuntaron a la falta de pruebas, la ausencia de hechos precisos y la imposibilidad de vincular conductas, tiempos y lugares que permitan afirmar la existencia de una asociación ilícita. Coincidieron en que la acusación se apoyó en conjeturas y solicitaron la absolución.

El único de los acusados que declaró fue Acevedo, quien afirmó: “Soy inocente, me han destruido la carrera y la vida. Pido que se haga justicia”. En cambio, Espinosa y Vázquez optaron por no declarar.

Con el veredicto de este miércoles, los tres imputados quedaron absueltos, cerrando así un tramo de un proceso que lleva más de una década marcado por la búsqueda de respuestas sobre el paradero de Abel Ortiz.