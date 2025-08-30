Casa Rosada en alerta: cumbre urgente por las filtraciones

Una reunión de emergencia se desarrolla en estos momentos en la Casa Rosada para abordar la crisis política generada tras la difusión de audios comprometedores y ante la posibilidad de que en las próximas horas aparezcan nuevos videos que involucrarían a funcionarios de alto rango.

La situación despertó máxima preocupación en el oficialismo, que intenta contener el impacto político y evitar que las filtraciones escalen. En el encuentro participan integrantes del Gabinete y asesores de confianza, con el objetivo de diseñar una estrategia de respuesta.

Mientras tanto, en los pasillos de Balcarce 50 circulan versiones sobre la inminente aparición de más material, lo que eleva la tensión interna. Puertas adentro, algunos referentes del oficialismo reconocen que el panorama podría complicarse aún más en los próximos días.