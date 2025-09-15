Carpintería: incautaron marihuana valuada en más de $5,5 millones

En la localidad de Carpintería, la Policía incautó 614 gramos de marihuana en el interior de un vehículo, tras una denuncia realizada por una mujer víctima de violencia de género. El operativo se llevó a cabo cerca del mediodía del domingo 14 en calle Cisterna al 100.

Según precisaron las autoridades, la droga secuestrada permitiría elaborar 1.842 dosis, con un valor estimado en el mercado ilegal de 5.526.000 pesos.

La investigación comenzó cuando una mujer se presentó en la Subcomisaría N°19, informando sobre medidas judiciales dictadas por el Juzgado de Familia. En ese marco, se identificó un Peugeot 505 Rural gris, vinculado a la persona denunciada y con restricción de acercamiento.

En el vehículo se hallaron objetos de dudosa procedencia y sustancias ilícitas. El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, con la presencia de testigos.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de las áreas competentes en narcotráfico y violencia de género.