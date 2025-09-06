Carlo Acutis el “influencer de Dios” será proclamado Santo este domingo

San Luis se prepara para celebrar la canonización de Carlo Acutis, “el influencer de Dios”
Este fin de semana, el mundo católico vivirá un hecho histórico: Carlo Acutis, conocido como “el influencer de Dios”, será proclamado Santo por el papa León XIV en la Plaza San Pedro del Vaticano.
El Obispado de San Luis anunció actividades especiales en la Iglesia Catedral para acompañar este momento. El cronograma comenzará el sábado a las 21:15 con una vigilia, oración, testimonios y veneración de reliquias. La Misa central se celebrará el domingo a las 11:30, presidida por el obispo Gabriel Barba.
Desde la organización invitaron a los fieles a acercarse con alimentos no perecederos, como signo de solidaridad y compromiso cristiano.
Carlo Acutis, fallecido en 2006 a los 15 años por leucemia, fue beatificado en 2020 tras el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión: la curación de un niño brasileño con una rara malformación pancreática y la recuperación de una joven costarricense tras un grave accidente.
La canonización, que originalmente estaba prevista para el 27 de abril, se pospuso tras la muerte del papa Francisco, quien había aprobado el decreto que abrió el camino a la santidad. En la misma ceremonia también será canonizado Pier Giorgio Frassati, joven alpinista reconocido por su compromiso social y espiritual.