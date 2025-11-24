Cardiólogos del Ramón Carrillo realizaron un procedimiento pionero en arritmias

El Hospital Central Ramón Carrillo sumó un nuevo avance médico en 2025 al realizar por primera vez la colocación de un marcapasos con estimulación de rama izquierda, un procedimiento que reduce el riesgo de muerte súbita y marca un hito en el tratamiento de arritmias en San Luis.

La paciente, una mujer de 34 años, deportista y oriunda de Villa Mercedes, ingresó tras sufrir un síncope. Los estudios confirmaron un bloqueo auriculoventricular completo, sumado a un antecedente de bloqueo completo de la rama izquierda diagnosticado en 2021.

La jefa del Servicio de Cardiología, Cecilia Juárez, explicó que el corazón cuenta con un sistema propio que coordina la contracción. Cuando ese ritmo se altera, interviene el equipo de electrofisiología para definir el dispositivo más adecuado.

A diferencia de los dispositivos tradicionales, este marcapasos “permite una estimulación totalmente fisiológica”, mejora la fracción de eyección y reduce el riesgo de muerte súbita. Además, incorpora sensores de calor y movimiento que facilitarán que la paciente retome una vida plena.

El procedimiento fue liderado por el médico Julián Olmedo, quien detalló que la paciente presentaba una contractilidad de 180 milisegundos, un QRS ancho en el ECG, indicador de una conducción anómala.

El equipo colocó un electrodo de estimulación cardiaca en el septum interventricular profundo, permitiendo capturar la rama izquierda y lograr una estimulación más fisiológica. Esto reduce la duración de la contractilidad y se refleja en un QRS más angosto en el electrocardiograma.

“Le solucionamos dos cosas: el bloqueo auriculoventricular y el bloqueo de rama izquierda que arrastraba desde hace cuatro años. Ahora podrá llevar una vida normal. Valió la pena la espera para realizar este procedimiento”, señaló Olmedo, quien destacó el trabajo de la Unidad Coronaria (UCO).

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por Juárez, Olmedo, el cardiólogo fellow de electrofisiología Joaquín Álvarez, el técnico en electrofisiología Matías Sosa, instrumentadores quirúrgicos y profesionales de otros servicios.