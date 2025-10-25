Cárcel para un joven acusado de liderar un punto de venta de drogas en Villa Mercedes

El Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó este viernes 24 de octubre el traslado de un joven de 25 años al Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El acusado había sido detenido un día antes, el jueves 23, durante un allanamiento realizado por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico en una vivienda de calle Profesor Farfán al 1200, en el barrio Eva Perón II. Según fuentes policiales, el inmueble funcionaba como centro de venta y distribución de drogas.

Durante el operativo, los agentes secuestraron 59,31 gramos de cocaína, cantidad suficiente para preparar 238 dosis, con un valor estimado de $1.186.200. Además, se incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, plantines de marihuana y recortes de nylon, elementos vinculados a la actividad ilícita.

Tras la audiencia de este viernes, el joven fue trasladado y alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá mientras avanza la causa judicial.