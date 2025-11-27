Caputo volvió a negar el atraso cambiario y defendió el tipo de dólar actual

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a rechazar las afirmaciones de economistas y referentes del sector privado que sostienen que el tipo de cambio presenta un atraso.

A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario defendió la política cambiaria actual al señalar: “Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”. El comentario fue acompañado por un gráfico que exhibe el incremento de las exportaciones.

Con este mensaje, Caputo buscó responder a los analistas que sostienen que el “dólar está barato”, lo cual —según advierten— podría dificultar la competitividad y favorecer el cierre de empresas o la sustitución por importaciones en algunos sectores industriales.

El posteo del ministro no detalla qué rubros impulsan ese crecimiento exportador y, además, no permite recibir consultas al respecto, pese a los pedidos reiterados de Agencia Noticias Argentinas para profundizar en el análisis.

De todos modos, informes privados y los últimos datos del INDEC coinciden en que el aumento de las ventas externas se concentra en actividades con ventajas competitivas naturales, particularmente en el sector energético —con Vaca Muerta como principal motor— y en el complejo agropecuario.