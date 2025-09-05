Capacitaron en rescate acuático a brigadistas de San Luis

La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias (DPyGE) del Ministerio de Seguridad realizó este jueves una jornada de capacitación en rescate acuático en el Dique Chico de San Luis, ubicado cerca de Casa de Gobierno.

La formación estuvo destinada al equipo de brigadistas y se enmarca dentro del plan de capacitación permanente. El objetivo fue reforzar conocimientos, practicar técnicas de rescate y probar las nuevas embarcaciones tipo kayak recientemente adquiridas por la repartición.

Durante el entrenamiento, los brigadistas ejecutaron maniobras de rescate en aguas rápidas, oscuras y claras, además de ejercicios de reconocimiento territorial y protocolos de asistencia a personas en situaciones de emergencia acuática.

El director de la DPyGE, Gustavo Albornoz, subrayó que la preparación se desarrolla durante todo el año: “Si bien nos enfocamos en la temporada de verano, cuando aumenta la concurrencia a los espejos de agua, las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso estas capacitaciones son indispensables de manera permanente”.

Asimismo, destacó la existencia de un cronograma anual de formación, diseñado para que la brigada operativa pueda responder con rapidez ante cualquier eventualidad en la provincia.

