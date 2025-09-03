Capacitación abierta para comprender y difundir la reforma de la Ley Provincial de Discapacidad

El próximo sábado 13 de septiembre se llevará a cabo una jornada de formación orientada a visibilizar, informar y educar sobre la importancia de la reformulación de la Ley Provincial de Discapacidad N° 0011-2004, actualmente en debate en la Cámara de Diputados.

El encuentro está dirigido a personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en general, con el objetivo de fomentar el diálogo y la construcción de aportes desde diferentes sectores sociales.

📍 Lugar: SUM de la Escuela de Educación Especial N°6 “María Montessori”

🕘 Horario: de 9:30 a 12:30 hs

La modalidad será de mesas de trabajo simultáneas, donde se abordarán cuatro ejes centrales:

Desestigmatización y Sensibilización Autonomía, Salud y Grupo Familiar Educación Diseño Universal

👉 Preinscripciones abiertas en este formulario online.