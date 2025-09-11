Cantos que sanan: cuando la música se convierte en vida

En una sala iluminada por la calidez de la música, un grupo de alumnos se reúne con un mismo objetivo: cantar. Pero lo que sucede allí va mucho más allá de aprender notas y acordes: es un espacio de encuentro, de recuerdos que resurgen, de sueños que se concretan. Todos coinciden en algo: la música es un cable a tierra que les devuelve la alegría y les permite expresarse sin barreras.

El responsable de que esto fluya con tal naturalidad es Damián Rodríguez, quien describe su pasión por enseñar como algo más que técnico: “Me gusta generar en el otro esa sensación de progreso, ver cómo se entusiasman y cómo avanzan. No solo hago clases de canto; los llevo a cantar en vivo, a escenarios con luces y sonido, y hasta a grabar en estudio. Ver ese crecimiento me encanta”.

Además, cuenta que todos sus grupos, tanto en Villa Mercedes como en Justo Daract, mantienen una excelente relación y compañerismo. “Me miman muchísimo, me llevan café, tortas, regalos… Es un vínculo hermoso. Creo que, además, se encuentran saldando cuentas pendientes de sus vidas, y eso es muy valioso”.

Sobre su enfoque, explica que la voz es un instrumento natural de todos y que siempre se puede aprender a usarla mejor: “La voz es un instrumento que todos tenemos, y siempre se puede aprender a usarla mejor”.

Villa Mercede Info dialogó con alguno de sus alumnos y logramos conocer y escuchar diferentes testimonios. Uno de ellos es Juan Rodríguez, para él la pandemia y la jubilación fueron el detonante de un viejo anhelo: dedicarse al canto. “Son deudas pendientes que tengo con la vida cuando era joven”, confiesa. Eligió la música mexicana, se imagina charro de mariachi y ensaya en su casa para sus nietos. Pero no se limita a un solo género: también interpreta a Luis Miguel, Cristian Castro, Alejandro Fernández y Javier Solís.

Sobre su profesor, Damián, Juan no tiene dudas: “Tiene un carisma especial para los alumnos. Siempre nos apoya, nos motiva y nos enseña que se puede mejorar. Es paciente y eso hace que podamos soltarnos”.

Por otra parte, Silvia Morales llegó este año al taller y rápidamente descubrió un espacio de contención y aprendizaje. “Es como una terapia, un cable a tierra para salir de lo cotidiano”, dice. Su inclinación es el folclore, le encanta bailar y cantar, y destaca que gracias a Damián aprendió a usar su voz y moverse en el escenario: “Son muchas cosas nuevas que suman y ayudan”.

Para Silvia, la paciencia y el acompañamiento del profesor son clave: “Es una excelente persona, siempre nos apoya, nos motiva y nos enseña que se puede. Mejora todo lo que es tu talento”.

Emocionado y con un brillo especial en sus ojos, Juan Cortés, apasionado del tango, también comparte su experiencia: “Siempre me gustó Julio Sosa y canto tango donde hay un evento. El aplauso para uno que es grande, es lo máximo”. Para él, la música es la oportunidad de cumplir con sueños pendientes: “Todos empezamos de cero. Todos tenemos algo para decir. Si te quedás en la casa, nada. Yo tengo 67 años y me siento muy bien. La música la llevo siempre adentro”.

María Eva Morales, con 70 años recién cumplidos, y Alejandra Escudero, de 61, son ejemplo de que nunca es tarde para cantar. “A mí me gusta cantar desde chica y nunca pude expandirme hasta ahora. La música sana, te llena el alma”, asegura María. Alejandra agrega: “Este grupo es espectacular, gente grande y joven, todos nos respetamos y nos divertimos. Es un placer para nosotros estar en nuestro mundo”.

Ambas destacan la figura de Damián como eje del taller: organizado, paciente y cercano, logra que los alumnos se animen a expresarse y superen sus miedos.

Los testimonios convergen en un consejo común: animarse nunca es tarde. “Hoy, con 70 años, estoy haciendo lo que siempre anhelé. Que se animen, la música sana y llena el alma”, resume María. Juan completa: “Si te gusta cantar, anímate, vas a aprender, vas a disfrutar y te va a transportar a un lugar donde todo lo demás se olvida”.

En este taller, la música no solo suena: cura, une y revive sueños que parecían perdidos. Cada ensayo es un acto de valentía, y cada interpretación, un triunfo personal que recuerda que la edad nunca es un límite cuando el corazón manda.

Damián dicta tres talleres: