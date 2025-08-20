Canto del Alma y una peña que hará vibrar a Villa Mercedes

El próximo 6 de septiembre de 2025, desde las 19:30 horas, el predio de la Sociedad Rural de Villa Mercedes será el escenario de una celebración que promete encender corazones y rescatar lo más profundo de nuestras raíces.

La banda Canto del Alma llega desde Salta y reunirá sobre el escenario a artistas que llevan en su voz y en su danza la esencia de la tierra: Los Hermanos Lucero, Los del Canto Amigo, Juglares Folk, el Ballet La Patria, ANDAR, Los Hermanos Damario, IFAL Ballet y Gauderios Folk. Cada uno, con su estilo y trayectoria, será parte de una velada que busca hermanar música, tradición y comunidad.

Las entradas anticipadas ya están a la venta a través de Passline y en puntos de la ciudad: Carnicería Black Angus (Pedernera 820) y Canillita El Mono (Balcarce y Rivadavia).

Una noche pensada para que el folclore vuelva a latir en Villa Mercedes, con guitarras, zapateo, canto colectivo y la calidez de una peña que promete llegar al alma.