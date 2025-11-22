Cambios en el Gabinete nacional: Monteoliva y Presti asumirán en Seguridad y Defensa

El presidente Javier Milei oficializó este viernes la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri de los ministerios de Seguridad y Defensa para que ambos asuman sus bancas legislativas el 10 de diciembre.

En su lugar, el mandatario designó a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad y al teniente general Carlos Alberto Presti como próximo ministro de Defensa.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que la actual secretaria de Seguridad “será la nueva ministra de Seguridad Nacional” y destacó que Monteoliva “ha sido una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, basada en la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales y el mantenimiento del orden público”.

Respecto de Defensa, el texto informó que Presti, quien dejará su rol como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, encabezará la cartera. El Gobierno subrayó que “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que alcanzó el máximo rango estará al frente del Ministerio de Defensa”.

Desde el Ejecutivo afirmaron además que esta designación busca “inaugurar una tradición” para dejar atrás “la demonización de oficiales, suboficiales y soldados”.

El comunicado concluye que ambos nombramientos representan “la continuidad del rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2023” bajo las gestiones de Bullrich y Petri, asegurando que su impronta “se mantendrá por el resto de esta administración”.