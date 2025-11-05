Cambia el tiempo en San Luis: llega la inestabilidad y el viento fuerte

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa una jornada algo ventosa, con poco cambio en las temperaturas. El cielo estará parcialmente nublado, con momentos de mayor cobertura, aunque las probabilidades de lluvia son bajas, limitadas al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre 13°C de mínima y 25°C de máxima promedio, mientras que el viento del este soplará de leve a regular (12 a 38 km/h), con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Jueves 6 de noviembre de 2025

Se espera una jornada inestable, con descenso leve en las temperaturas y cielo mayormente nublado. Habrá precipitaciones de variada intensidad desde la mañana, iniciando en el sur provincial y extendiéndose hacia el resto del territorio durante la tarde.

Las mínimas rondarán los 12°C y las máximas los 22°C, con viento del noreste que rotará al sureste por la noche, manteniendo una intensidad de 12 a 38 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.