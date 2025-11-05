Calle Angosta: la ley consagra lo que el corazón villamercedino ya sentía

La Calle Angosta es uno de esos lugares. No solo una calle: una forma de ser villamercedino.

Nació humilde, en el viejo barrio Estación, allá donde los trabajadores del ferrocarril se saludaban entre humo, cuecas y tonadas, y las guitarras acompañaban los sueños de quienes llegaban del campo.

De esas veredas salió una de las canciones más queridas del folclore cuyano: “Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola…”.

Palabras que hoy siguen vivas, que cruzan generaciones, que son bandera de nuestra identidad.

Por eso emociona que la Legislatura puntana esté por convertir en ley algo que para nosotros hace tiempo es un hecho: que la Calle Angosta es patrimonio de todos los villamercedinos.

El proyecto, impulsado por los diputados Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga, jóvenes representantes del departamento Pedernera y orgullosamente villamercedinos, busca consagrar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de San Luis a la calle que nos representa en cada guitarra, en cada festival y en cada corazón.

Su iniciativa no solo pone en valor nuestra historia, sino que también reafirma la importancia de que las nuevas generaciones vuelvan a mirar con orgullo las raíces que nos hicieron pueblo.

Porque cuando la política se une a la identidad, lo que se escribe no es una ley: es un acto de amor hacia la tierra que nos vio crecer.

No se trata de una calle más: se trata del alma de una ciudad que aprendió a reconocerse en sus raíces.

Cada festival, cada tonada, cada turista que camina despacito por su vereda única revive un pedacito de nuestra memoria colectiva.

Y porque, como dice la canción, “no hay otra calle en el mundo más linda que Calle Angosta”.

Esta ley no solo es un reconocimiento: es una promesa.

Una promesa de cuidar lo nuestro, de enseñarles a los chicos quiénes fuimos, de seguir cantando juntos para que nadie olvide de dónde venimos.

Porque cuando suena la cueca en alguna esquina, Villa Mercedes entera se pone de pie.