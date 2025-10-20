Caída de Amazon: Naranja X y Ualá culparon a servidores externos; Mercado Pago guardó silencio

Una falla masiva en los servidores de Amazon Web Services (AWS) dejó fuera de servicio a decenas de aplicaciones y plataformas digitales en Argentina, afectando especialmente a las billeteras virtuales más utilizadas.

Durante varias horas, millones de usuarios no pudieron acceder a sus cuentas ni realizar operaciones, lo que provocó malestar en comercios y redes sociales.

Mientras la incertidumbre crecía, las reacciones de las principales fintech argentinas fueron dispares. Naranja X y Ualá atribuyeron el problema a “servidores externos”, mientras que Mercado Pago —la más utilizada del país— no emitió ningún comunicado oficial, lo que generó enojo y confusión entre sus clientes.

Naranja X y Ualá responsabilizan a un tercero

Naranja X fue la primera en responder. Ante las consultas en redes sociales, la empresa explicó:

“Una caída en servidores externos está afectando algunas funcionalidades de nuestra app. Estamos trabajando para resolverlo”.

Por su parte, Ualá informó que la falla era “ajena a la compañía” y que estaba afectando la visualización del dinero y las operaciones.

“El inconveniente genera inestabilidad en la app y la cuenta. Esperamos que se solucione pronto”, aclararon desde la firma.

Ante las insistentes quejas, Ualá añadió que, al tratarse de un problema externo, “no es posible determinar un tiempo estimado de solución”.

Mercado Pago: sin respuesta oficial

En contraste, Mercado Pago —la billetera del grupo de Marcos Galperin— optó por el silencio.

Pese a los miles de reportes en redes, la empresa no realizó comunicados ni respuestas públicas, dejando a los usuarios sin información clara sobre la causa del colapso o los plazos de normalización.

El silencio encendió el enojo de los usuarios, que recurrieron a X (antes Twitter) para confirmar que no eran los únicos afectados. En cuestión de minutos, memes, críticas y reclamos se multiplicaron, reflejando la frustración por la falta de comunicación de una plataforma en la que muchos argentinos manejan su dinero a diario.

Apagón digital de Amazon: qué dijeron Santander, BBVA y Galicia

Santander Argentina: La cuenta del banco en X (antes Twitter) estuvo activa respondiendo a usuarios por problemas particulares con sus cuentas o tarjetas, como el caso de una clienta que se quejaba del servicio “Select”. Sin embargo, su publicación principal del día fue una promoción de la preventa de entradas para un recital del cantante Pablo Alborán, sin ninguna mención a la caída del sistema.