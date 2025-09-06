Buen desempeño de Colapinto en la previa de la clasificación, terminó 14°

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una destacada actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, al finalizar en la 14° posición.

El joven, que venía de cerrar último en la sesión del viernes, marcó una vuelta rápida de 1:20,034, quedando a solo 703 milésimas del líder, Lando Norris (McLaren).

Desde el inicio, Colapinto se mostró competitivo: giró con neumáticos duros y tanque cargado, logrando un ritmo sólido de carrera. Sobre el cierre, con neumáticos blandos, logró mejorar notablemente y superar por 213 milésimas a su compañero Pierre Gasly, que terminó 18°.

La sesión fue extremadamente ajustada: los 20 pilotos quedaron separados por menos de un segundo, lo que anticipa una clasificación cerradísima en Monza.

En la cima, Norris fue escoltado por Charles Leclerc (Ferrari) a solo 21 milésimas, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el campeón vigente Max Verstappen (Red Bull) completaron el top 4.

La clasificación del GP de Italia comenzará a las 11 de la mañana en el mítico “Templo de la velocidad” de Monza.