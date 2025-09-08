Brisa Brizuela irá a juicio con pedido de prisión perpetua por el crimen de Chávez

En la mañana de este lunes se realizó la audiencia de control de acusación en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, donde se resolvió que Brisa Brizuela continúe con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta la finalización del juicio oral.

Brizuela está acusada por el homicidio de su pareja, Maximiliano Chávez, ocurrido el 21 de diciembre de 2024 en una vivienda del barrio La Ribera. Fiscalía pidió que sea juzgada como autora de homicidio calificado por el vínculo (Art. 80 inc. 1 y 45 del Código Penal Argentino) y solicitó prisión perpetua.

Teoría de la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Brizuela atacó a Chávez con un cuchillo monofilo, provocándole una herida mortal en el tórax. Remarcaron que la lesión descarta la legítima defensa y que el ataque habría sido posterior a una discusión doméstica. También señalaron mensajes enviados por la acusada a una prima, en los que expresaba su intención de matar a su pareja, además de conductas posteriores que habrían intentado modificar la escena del crimen.

La postura de la Defensa

El abogado defensor planteó que Brizuela actuó en legítima defensa, alegando que sufrió compresión en el cuello por parte de Chávez, lo que representó un riesgo de vida. También sostuvo que existió un contexto previo de violencia y que la víctima había consumido cocaína, lo que pudo alterar su conducta. Solicitó el sobreseimiento, que fue rechazado por la jueza.

Finalmente, se dispuso la elevación de la causa a juicio y la continuidad de la prisión preventiva.