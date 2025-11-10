Brillo y emoción en la final del Patín Promocional en Villa Mercedes

Este domingo se desarrolló la jornada final del 5º Torneo Provincial de Patín, correspondiente a la categoría Promocional, organizado por la Federación Sanluiseña de Patín en el Palacio de los Deportes.

Durante el fin de semana, las patinadoras de distintos puntos de la provincia demostraron su destreza, técnica y compromiso en cada una de sus presentaciones, cerrando la competencia con la ceremonia de premiación final.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron el nivel del certamen y felicitaron a las participantes y entrenadores por el esfuerzo y la dedicación mostrada a lo largo del torneo.