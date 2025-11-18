Bomberos Voluntarios de salto logran millones cantando cumbia

Los Bomberos Voluntarios de Salto, en la provincia de Buenos Aires, vivieron una noche excepcional al participar del programa “Buenas Noches Familia”, conducido por Guido Kaczka en El Trece. La presentación se transformó rápidamente en un fenómeno solidario que superó cualquier previsión.

La banda musical del cuartel, conocida por su entusiasmo y su impronta popular, interpretó temas de cumbia que generaron aplausos y emoción en el estudio. Pero detrás de la música había un objetivo claro: recaudar fondos para adquirir una autobomba y cubrir otras necesidades operativas del cuartel.

Durante la transmisión, el programa habilitó un alias bancario para recibir aportes del público. La respuesta fue inmediata: en apenas minutos, las donaciones superaron los 6 millones de pesos, un gesto masivo que dejó sin palabras a los integrantes del cuerpo de bomberos.

La noche cerró con un clima de emoción y gratitud tanto de la banda como del conductor, quienes destacaron la solidaridad del público y el compromiso social hacia quienes arriesgan su vida a diario en cada servicio.