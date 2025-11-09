Boca se impuso en el Superclásico y aseguró su boleto a la Libertadores 2026

En una nueva edición del Superclásico argentino, Boca Juniors se quedó con una victoria clave por 2 a 0 ante River Plate en La Bombonera, correspondiente a la 15.ª fecha del Torneo Clausura 2025, y con este triunfo aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del conjunto xeneize fueron obra de Exequiel Zeballos (46’ PT) y Miguel Merentiel (2’ ST). Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se afianzó en la cima de la Zona A y garantizó su presencia en el máximo certamen continental.

Por el contrario, los conducidos por Marcelo Gallardo siguen sin encontrar regularidad: sumaron su quinta caída en seis partidos, permanecen en la sexta posición de la Zona B con 21 puntos y quedaron sin posibilidades de ingresar a la Libertadores por la tabla anual.

El primer tiempo se desarrolló con paridad y escasas situaciones de peligro. Sin embargo, sobre el cierre, Ayrton Costa envió un pase largo que encontró a Zeballos, quien aprovechó un error de Paulo Díaz y, tras un rebote de Franco Armani, definió para abrir el marcador.

Ya en el complemento, Merentiel amplió la ventaja a los pocos minutos con una definición simple tras una gran jugada del propio Zeballos, figura del partido.

River intentó reaccionar con el ingreso de Juan Fernando Quintero y Miguel Borja, pero no logró inquietar con claridad al arquero Agustín Marchesín. Una polémica por una falta del colombiano sobre Costa y un penal anulado a instancias del VAR encendieron la tensión en los minutos finales, aunque el resultado no se modificó.

El encuentro concluyó con el festejo xeneize, que selló su pasaje al torneo continental y dejó a su clásico rival sin opciones matemáticas de clasificación.

Síntesis del partido:

📍 Estadio: La Bombonera

⚖️ Árbitro: Nicolás Ramírez – VAR: Héctor Paletta

⚽ Goles: 46’ PT Zeballos (B), 2’ ST Merentiel (B)

📋 DTs: Claudio Úbeda (Boca) – Marcelo Gallardo (River)