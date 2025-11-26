Boca ganó un juicio millonario contra Almendra: deberá pagar US$769 mil

La Justicia falló a favor de Boca Juniors en el juicio iniciado contra el mediocampista de Racing, Agustín Almendra, quien deberá abonar US$769.231 en concepto de resarcimiento por una deuda que mantenía con la institución de La Ribera.

Según la resolución, el jugador no devolvió un préstamo de 500.000 dólares otorgado por Boca en 2019 para la compra de una vivienda. La dirigencia xeneize inició el reclamo judicial luego de que Almendra quedara libre en 2023, tras un fuerte conflicto con el entonces entrenador Sebastián Battaglia, que lo separó del plantel.

De acuerdo con información conocida por la Agencia Noticias Argentinas, Boca logró demostrar que el futbolista nunca reintegró el préstamo. Almendra, surgido de las divisiones inferiores del club, ganó cuatro títulos, disputó 69 partidos oficiales y convirtió seis goles con la camiseta azul y oro.

Actualmente, el volante es una pieza importante en Racing, dirigido por Gustavo Costas, donde entre 2024 y 2025 obtuvo la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Desde su llegada a la “Academia”, a mediados de 2023, jugó 59 encuentros, marcó cinco goles y aportó nueve asistencias.