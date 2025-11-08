Becas Progresar 2025: últimos días para inscribirse antes del cierre del 30 de noviembre

El programa del Gobierno busca acompañar a jóvenes y adultos en su formación educativa y laboral.

El Programa Becas Progresar 2025, impulsado por la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca acompañar económicamente a jóvenes y adultos para que puedan finalizar sus estudios o capacitarse profesionalmente. La iniciativa, a cargo de Sandra Pettovello, continúa con su inscripción abierta hasta el 30 de noviembre, en el caso de la línea Progresar Trabajo.

Este beneficio del Estado nacional está orientado a promover la formación educativa y laboral en todo el país, y para acceder al mismo es necesario cumplir con cinco requisitos principales, entre los que se encuentra la edad del postulante.

Requisitos generales

  1. Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años y DNI vigente.

  2. Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

  3. El límite se extiende hasta los 35 años para personas sin empleo formal registrado.

  4. Los ingresos del postulante y su grupo familiar no deben superar tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.

  5. Estar realizando un curso o trayecto formativo validado por el INET y considerado estratégico por el CoNETyP.

Las tres líneas del programa

  • Progresar Obligatoria: destinada a quienes necesitan finalizar la educación secundaria.

  • Progresar Superior: dirigida a estudiantes de nivel terciario o universitario.

  • Progresar Trabajo: orientada a quienes buscan capacitarse en oficios o formación profesional para mejorar su inserción laboral.

Cómo inscribirse paso a paso

  1. Ingresar a argentina.gob.ar/progresar.

  2. Seleccionar la línea correspondiente en “Ingreso e inscripción por línea de beca”.

  3. Acceder con CUIL y contraseña de Mi Argentina.

  4. Completar la encuesta y los datos académicos requeridos.

  5. Enviar el formulario para finalizar la inscripción.