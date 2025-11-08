Becas Progresar 2025: últimos días para inscribirse antes del cierre del 30 de noviembre

El Programa Becas Progresar 2025, impulsado por la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca acompañar económicamente a jóvenes y adultos para que puedan finalizar sus estudios o capacitarse profesionalmente. La iniciativa, a cargo de Sandra Pettovello, continúa con su inscripción abierta hasta el 30 de noviembre, en el caso de la línea Progresar Trabajo.

Este beneficio del Estado nacional está orientado a promover la formación educativa y laboral en todo el país, y para acceder al mismo es necesario cumplir con cinco requisitos principales, entre los que se encuentra la edad del postulante.

Requisitos generales

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años y DNI vigente. Tener entre 18 y 24 años cumplidos. El límite se extiende hasta los 35 años para personas sin empleo formal registrado. Los ingresos del postulante y su grupo familiar no deben superar tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad. Estar realizando un curso o trayecto formativo validado por el INET y considerado estratégico por el CoNETyP.

Las tres líneas del programa

Progresar Obligatoria : destinada a quienes necesitan finalizar la educación secundaria .

Progresar Superior : dirigida a estudiantes de nivel terciario o universitario .

Progresar Trabajo: orientada a quienes buscan capacitarse en oficios o formación profesional para mejorar su inserción laboral.

Cómo inscribirse paso a paso