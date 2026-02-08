Baglietto Vitale brillaron en una noche inolvidable de Sierras Wine Sessions

Sierras Wine Sessions vivió una noche memorable con la presentación de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, en un evento que combinó música en vivo, degustación de vinos y gastronomía de autor, y que convocó a un numeroso público en Comuna Club.

La propuesta se desarrolló el viernes 7 de febrero, en formato al aire libre, y logró una atmósfera íntima y cuidada, donde el repertorio del reconocido dúo fue acompañado por una experiencia sensorial que integró vinos seleccionados y una destacada propuesta gastronómica a cargo de la Escuela Superior de Alta Cocina.

La velada se completó con la participación de artistas invitados como Regular Juan y el Valentín Rojo, quien aportó su DJ set para cerrar la noche y extender el clima de celebración. El encuentro fue otra producción de Diego Sosa Manager Group, consolidando el ciclo como una de las propuestas culturales más destacadas de la temporada.

Cobertura: Florencia Alaniz