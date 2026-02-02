Bad Bunny hace historia en los Grammy y gana el Álbum del Año con un disco en español

El músico puertorriqueño Bad Bunny fue distinguido con el premio al Álbum del Año por su sexto trabajo discográfico, “Debí Tirar Más Fotos”, una obra íntima que recorre la historia y las emociones de la música latina. El álbum se impuso ante producciones de Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter, marcando un hecho histórico: es la primera vez que un disco en español obtiene el máximo galardón de la ceremonia.

El artista, de 31 años, que además encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl la próxima semana, dedicó su premio a los inmigrantes, en una gala atravesada por discursos críticos hacia la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Con visible emoción, Benito Martínez Ocasio expresó que el reconocimiento era “para todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños”.

Durante la noche, varias figuras respaldaron públicamente a la comunidad migrante. La cantante británica Olivia Dean, elegida Mejor Artista Nuevo, se presentó como nieta de inmigrantes y reivindicó a la generación Windrush. También se pronunciaron Kehlani, Gloria Estefan y Billie Eilish, mientras que algunos artistas lucieron insignias con la consigna “Ice out”.

Bad Bunny ya había alzado la voz al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, donde expresó un mensaje directo en defensa de los derechos humanos. En la misma línea, Billie Eilish, ganadora de Canción del Año por “Wildflower”, sostuvo la importancia de seguir alzando la voz y protestando frente al contexto social de Estados Unidos. Con este logro, la cantante sumó su tercer Grammy a Canción del Año en la última década.

En otros rubros, Kendrick Lamar obtuvo el Mejor Álbum de Rap por “GNX”, superando el récord de Jay-Z y alcanzando 27 premios Grammy tras ganar también Grabación del Año por “Luther”, junto a SZA. El momento estuvo marcado por una confusión en el escenario protagonizada por Cher, que fue resuelta con calma por el rapero, quien rindió homenaje a Luther Vandross.

Por su parte, Lady Gaga fue reconocida con Mejor Álbum Pop por “Mayhem”, sumando su 16° Grammy, y aprovechó su discurso para alentar a las mujeres a defender su visión creativa en la industria musical. Además, “Golden”, de la película KPop Demon Hunters, se convirtió en la primera canción de K-Pop en ganar un Grammy en la categoría de Mejor Canción para Medios Visuales.

Bad Bunny cerró la noche con tres premios en total, consolidando un hito para la música latina, impulsada en los últimos años por el crecimiento del streaming. En 2025, el artista fue el más escuchado en Spotify, con 19.800 millones de reproducciones, reafirmando su impacto global.