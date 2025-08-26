Aviador Origone festeja 117 años con proyectos y una gran fiesta

El Club Atlético Aviador Origone, considerado el más antiguo de San Luis, cumple 117 años de historia y se prepara con múltiples proyectos deportivos, de infraestructura y una celebración especial.

El presidente de la institución, Pedro Sachi, explicó que actualmente trabajan en 11 categorías de fútbol infantil, además de tercera, quinta y primera división. El club ya tiene asegurada su participación en el Torneo Federal en octubre, para lo cual buscan refuerzos y sumar competitividad al plantel.

En materia de infraestructura, se finalizó una primera etapa de obras en el predio frente al barrio La Ribera. Según Sachi, en los próximos días comenzará la segunda fase, que incluye la construcción de un SUM, cancha sintética y polideportivo.

La celebración por el aniversario será el 6 de septiembre en Big One, con una cena-baile. El valor de la tarjeta es de 30 mil pesos y pueden adquirirse a través de Pedro Sachi, Karim Leme o Christian Mansur. El dirigente remarcó que el evento está abierto a toda la comunidad, no solo a simpatizantes del club.

“Lo importante es festejar este cumpleaños y compartirlo con todos. Con el apoyo de la municipalidad y la gente, creemos que será un gran éxito”, expresó Sachi.