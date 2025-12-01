Avanzan con la reconstrucción del Policlínico: licitan la obra del primer piso

El gobernador Claudio Poggi firmó este jueves el llamado a licitación para completar la reconstrucción del primer piso del Policlínico “Juan Domingo Perón”, en Villa Mercedes. La obra tendrá un plazo de ejecución de 360 días y una inversión oficial de $5.574.506.481,40.

El proyecto abarca 3.500 m², con trabajos en los sectores de admisión, enfermería, oficinas administrativas, salas de reuniones, vestuarios, dormitorios de guardia, depósitos, secretarías médicas y residuos patológicos. También se intervendrán pasillos, ascensores, áreas de circulación y el sector de bioingeniería.

En el ala izquierda se renovarán 5 habitaciones simples y 11 dobles, mientras que en la derecha se hará lo propio con 6 dobles, 5 para aislados, 3 simples para aislados y 3 simples.

La planta alta había sufrido daños severos tras la tormenta de granizo del 26 de enero de 2023, deterioro que se profundizó por la falta de reparaciones durante la gestión anterior. Esto obligó a trasladar gran parte de la atención al Hospital “Verónica Bailone”.

La refacción del primer piso estaba proyectada en tres etapas. La primera —quirófanos y terapia intensiva— ya fue inaugurada. La segunda licitación quedó vacante, por lo que se decidió unificar la segunda y la tercera etapa para acelerar los tiempos.

“Unimos ambas etapas y acortamos los plazos a 360 días”, explicó Poggi, quien anticipó que las ofertas se abrirán en los próximos días y que la adjudicación está prevista para enero, con inicio de obra programado para principios de 2026.

El mandatario confirmó además que avanzarán en paralelo con la refacción exterior del hospital, junto a la ministra de Salud, Teresa Nigra.

Poggi aseguró que el objetivo es dejar el Policlínico completamente renovado hacia fines de 2026 o principios de 2027, reafirmando su rol como hospital central de Villa Mercedes y la región.

Nigra detalló que se trabajará en endoscopía, internación, ascensores y bioingeniería, y que, una vez finalizados los trabajos, el hospital contará con 102 camas, distribuidas en 1.620 m² de internación en un ala y 1.458 m² en la otra.

También explicó que todas las habitaciones tendrán baño propio y que se incorporarán espacios funcionales para personal médico y administrativo.

La obra se suma a la ya ejecutada en quirófanos y UTI, habilitados en julio: siete salas totalmente renovadas, nuevas instalaciones, climatización, electricidad, pisos, carpinterías y revestimientos. En terapia intensiva, el sector cuenta con 13 camas generales y 4 para aislados respiratorios, con instalaciones completamente nuevas.

La primera intervención realizada en el edificio fue en la planta baja, donde se refuncionalizaron maternidad, obstetricia, ginecología y neonatología, dando paso luego a una terapia intensiva con siete salas y 20 camas.