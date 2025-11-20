Avanza la recuperación de la Autopista de las Serranías Puntanas

El Ente Control de Rutas confirmó que avanzan de manera sostenida los trabajos de recuperación en la Autopista de las Serranías Puntanas, donde se intervienen 111 losas entre La Cumbre y Comandante Granville, actualmente en su tramo final. Además, ya se encuentran planificadas nuevas obras en distintos puntos del corredor.

Cada intervención contempla la demolición y retiro del pavimento deteriorado, tareas que requieren maquinaria pesada para remover el material y preparar la base. Luego, el personal ejecuta perforaciones en los bordes de las losas para instalar barras metálicas, fundamentales para asegurar la vinculación estructural con las nuevas placas de hormigón. Son pasos previos al hormigonado final que permitirá reemplazar las estructuras dañadas.

Desde el organismo remarcaron que estos trabajos forman parte del Plan de Infraestructura Vial 2025, impulsado por el Gobierno provincial, cuyo objetivo es garantizar el mantenimiento integral de rutas y autopistas. En etapas anteriores ya se reemplazaron 137 losas en los kilómetros 770 y 774.

Este fin de semana comenzará además la reconstrucción de 170 losas en el kilómetro 755, sobre la calzada sur, en el tramo que une San Luis con Fraga. También avanza el proceso para licitar la renovación de otras 105 losas distribuidas en distintos sectores.

La ejecución progresiva de estas mejoras busca reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil de una infraestructura clave para la conexión provincial. La Autopista de las Serranías Puntanas es uno de los corredores más transitados de San Luis, con un flujo constante de transporte de cargas, pasajeros y vehículos particulares.