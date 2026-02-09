Avanza el plan de mejoras escolares con intervenciones en San Luis, Villa Mercedes y el interior

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos educativos, el Gobierno provincial ejecuta un plan de mantenimiento y mejoras en 61 escuelas, en el marco de la preparación para el inicio del ciclo lectivo previsto para el 23 de febrero.

El anuncio fue realizado por el gobernador Claudio Poggi, durante una visita a la Escuela de Nivel Inicial N°1 ‘Lucio Lucero’ y la Escuela N°5 ‘Bartolomé Mitre’, donde supervisó el avance de las tareas. “Tenemos en ejecución obras de mantenimiento en 61 escuelas, 14 de la ciudad de San Luis, 10 de Villa Mercedes y 37 en localidades, ciudades, pueblos y parajes del interior”, expresó el mandatario.

Según se informó oficialmente, el plan forma parte de una etapa de relevamiento realizada en los últimos meses, que permitió detectar necesidades prioritarias en los edificios escolares. En ese marco, se puso en marcha un programa de mantenimiento de verano, que abarca instituciones de las seis regiones educativas de la provincia.

Las intervenciones incluyen trabajos eléctricos, sanitarios, mejoras en conexiones y otras tareas de infraestructura, con el propósito de asegurar que los establecimientos se encuentren en condiciones adecuadas para recibir a estudiantes y docentes al inicio de las clases.

Obras-en-escuelas