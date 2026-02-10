Avanza el juicio contra Brisa Brizuela por homicidio calificado por el vínculo

Este martes se desarrolló la cuarta jornada de la etapa probatoria en el marco del debate oral y público donde es juzgada Brisa Brizuela, acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo, por la muerte de su pareja, Maximiliano Chávez.

Durante la audiencia, declararon ocho testigos, en una instancia clave del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias del hecho. El debate continuará este miércoles a partir de las 9:30 horas, con la incorporación de nuevos testimonios.

El episodio ocurrió el 21 de diciembre de 2024, en una vivienda ubicada en el barrio La Ribera, donde Brisa Brizuela y Maximiliano Chávez convivían como pareja. La causa investiga la presunta responsabilidad de la imputada en la muerte del hombre, en el contexto de esa relación.

El Tribunal de Juicio está integrado por las Dras. Virna Eguinoa, quien preside el debate, Daniela Estrada, como primera vocal, y el Dr. Mauro D’Agata Henríquez, como segundo vocal. La secretaría está a cargo del Dr. José Domínguez Molto.

En representación del Ministerio Público Fiscal, intervienen el Dr. Ernesto Lutens, Fiscal de Juicio N° 2, el Dr. Leandro Estrada, Fiscal de Instrucción, y la Dra. Mariana Olguín, Fiscal Adjunta. La defensa de la imputada está a cargo del Dr. Gustavo Reviglio y la Dra. Marcela Antequeda, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, es ejercida por el Dr. Javier Darnay.

El juicio continúa con la presentación de pruebas y testimonios que serán determinantes para el avance del proceso.