Aumenta el interés por la nueva Tecnicatura en Traducción de inglés de la ULP

La Tecnicatura Universitaria en Traducción en Idioma Inglés, recientemente presentada por el Instituto de Idiomas (IDI) de la Universidad de La Punta (ULP), continúa registrando un fuerte interés en la provincia. En pocas semanas, la propuesta sumó una gran cantidad de inscripciones y mantiene un ritmo sostenido de consultas sobre su alcance y sus diferencias respecto de otras formaciones del país.

Desde la institución detallaron que la tecnicatura, con una duración de tres años, forma profesionales capaces de realizar traducciones técnicas, comerciales, empresariales y de comunicación, un campo con alta demanda laboral tanto en el sector privado como en organismos, industrias y empresas de servicios. La carrera apunta a ofrecer una formación sólida en lengua, técnicas de traducción y áreas donde el inglés cumple un rol estratégico.

Una de las dudas más frecuentes es la diferencia con el Traductorado Público, una carrera universitaria de cuatro o cinco años —según la institución— con un enfoque legal. Desde el IDI explicaron que los traductores públicos actúan como fedatarios, intervienen en documentos oficiales, realizan traducciones certificadas (como sentencias de divorcio, diplomas o actuaciones judiciales) y deben matricularse en los Colegios de Traductores de cada provincia. Su formación incorpora materias de Derecho y exige juramento profesional.

En contraste, la tecnicatura de la ULP no habilita a realizar traducciones con validez legal, ya que su enfoque es completamente diferente. Se orienta a la traducción técnica y profesional, un ámbito que no requiere matriculación ni intervención de un fedatario. “No son carreras comparables; responden a caminos profesionales distintos”, remarcaron.

Con un plan de estudios actualizado, modalidad accesible y una rápida salida laboral, la tecnicatura se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan profesionalizarse en un sector en expansión. El creciente interés consolida a la ULP como una de las instituciones con mayor capacidad de respuesta ante las nuevas demandas del mercado laboral.