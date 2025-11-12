Atropelló y mató a una mujer y su pequeña hija, lo condenaron a menos de cuatro años de cárcel 

El tribunal de la Sala de Juicios N°2 de Villa Mercedes vivió este miércoles un momento de fuerte tensión tras conocerse la sentencia a Juan Carlos Collado, de 72 años, declarado culpable del doble homicidio agravado de Aldana Aguilera y su hija Natasha, ocurrido en 2018.

Al escucharse el veredicto —tres años y ocho meses de prisión efectiva, además de ocho años de inhabilitación para conducir—, las familias de las víctimas y del acusado estallaron en gritos y acusaciones cruzadas. “¡Asesino! ¡Ahora Aldana y Natasha van a poder descansar en paz!”, se oyó desde un sector, mientras desde el otro respondían con insultos y reproches.

El fallo de la jueza Cintia Martín fue recibido con sorpresa. Los familiares de las víctimas esperaban una condena mayor y la prisión inmediata de Collado, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Flavio Ávila, había solicitado la absolución, argumentando que la motociclista circulaba sin casco y llevaba a una menor como acompañante.

El hecho que derivó en el juicio ocurrió el 16 de octubre de 2018. Collado manejaba una Ford EcoSport por avenida 25 de Mayo cuando cruzó un semáforo en rojo y chocó contra una Motomel que se desplazaba por calle Ayacucho. El impacto fue devastador: la camioneta arrolló a la joven madre y a su hija de tres años, provocándoles la muerte en el acto.

Tras la lectura del fallo, Collado permaneció inmóvil, con la cabeza gacha y las manos en la frente, mientras su hija lloraba desconsolada. Por orden judicial, el acusado fue trasladado de inmediato al Penal de San Luis.