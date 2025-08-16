Este viernes por la tarde, alrededor de las 16:45, efectivos del DRIM interceptaron a dos hombres en la intersección de Pellegrini y Europa, en Villa Mercedes. Ambos son conocidos en el ámbito policial y trasladaban objetos ocultos bajo una frazada.

Al notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar: uno de ellos, de 20 años, fue detenido en el lugar, mientras que el otro, de 30 años, ingresó sin autorización a una vivienda sobre calle Europa, donde fue encontrado escondido debajo de una cama.

En la frazada llevaban elementos de montura: un apero, bastos, estribos, freno con riendas, sogas, mandiles y una manea. Estos bienes habían sido denunciados como robados el pasado 14 de agosto en una casa de calle Leonismo Argentino al 1800.

Los objetos fueron secuestrados y los demorados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.° 3, a cargo del Dr. José Olguín, quien definirá su situación procesal.