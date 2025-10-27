Atlas Capture: la empresa canadiense que impulsa la robótica desde Argentina

Atlas Capture, filial de la compañía canadiense Mecka.ia, se dedica a la recolección de información audiovisual destinada al entrenamiento de inteligencias artificiales aplicadas a la robótica avanzada.

Actualmente, la firma cuenta con 50 empleados, 17 locales asociados y ha visitado más de 160 establecimientos en proceso de expansión y negociación.

“Nuestro objetivo no es reemplazar a los trabajadores, sino facilitar y mejorar su labor”, señaló Lautaro Porras, líder del proyecto en Argentina.

La empresa trabaja junto a desarrolladores de robots domésticos e industriales humanoides, que solicitan a Atlas Capture videos para entrenar sus sistemas de IA. Para ello, despliega equipos de grabación que registran tareas cotidianas o industriales, siempre bajo estrictos protocolos de privacidad.

Los grabadores utilizan iPhones 11 o 12 montados en vinchas o straps, que captan únicamente las manos y las tareas realizadas, sin mostrar rostros ni datos personales.

Todo el material es revisado para eliminar información sensible antes de ser procesado. Además, los trabajadores firman acuerdos de confidencialidad (NDA) y reciben equipos provistos por la empresa.

Atlas Capture desarrolla proyectos mensuales que demandan entre 5.000 y 20.000 horas de grabación en distintos países. La compañía tiene estaciones activas en Toronto (Canadá), Bali, Vietnam, Kenia y Filipinas, y recientemente abrió su primera base en Argentina, con sedes en Villa Mercedes (San Luis) y Córdoba.

“Estamos orgullosos de haber sido los primeros en traer este proyecto al país. Desde Canadá identificaron a Villa Mercedes como un polo industrial clave para expandir la red en Sudamérica”, explicó Porras.

La empresa colabora con negocios y fábricas locales, ofreciendo compensación económica por permitir las grabaciones dentro de sus establecimientos. En muchos casos, los mismos empleados participan como grabadores, aportando autenticidad al material. Esta modalidad asegura que las actividades diarias no se vean afectadas y que el trabajo genere beneficios económicos directos para la comunidad.

Desde Atlas Capture remarcan que su meta no es reemplazar empleos, sino crear nuevas oportunidades laborales y fomentar la innovación tecnológica responsable.

“Sabemos que existe cierta desconfianza hacia la inteligencia artificial, pero nuestra labor genera ingresos reales para las personas y empresas locales”, aclaró Porras.

Según los planes de Mecka.ia, la meta global es alcanzar 10 millones de grabadores activos en el mundo el próximo año. Desde la filial argentina, se proyecta ampliar operaciones hacia otras industrias y países de la región, con un crecimiento estimado de 1.000 a 2.000 colaboradores para 2026.

El propio Lautaro Porras comenzó en la empresa como trabajador remoto en el área de control de calidad (QA), participando en la revisión de videos. “Empecé gracias a un amigo que ya trabajaba en la empresa. Con el tiempo formamos nuestro propio equipo y, a partir de ahí, todo fue crecimiento”, recordó.