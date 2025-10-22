Ataque en el Pacífico: EE.UU. hundió un barco y murieron dos personas

Dos personas murieron tras un ataque militar de Estados Unidos contra un barco con presuntos narcotraficantes, ocurrido el martes en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, según confirmó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

El funcionario detalló que la acción fue realizada “por instrucciones del presidente Donald Trump”, y la calificó como un “ataque cinético letal” contra una embarcación vinculada a una “organización terrorista designada” dedicada al tráfico de drogas.

En una publicación en la red social X, Hegseth comparó a los cárteles con “Al Qaeda”, afirmando que “no habrá refugio ni perdón: sólo justicia”. Sin embargo, no presentó pruebas ni identificó al grupo presuntamente involucrado.

Operaciones previas y tensión con Colombia

El New York Times indicó que el ataque ocurrió frente a la costa pacífica colombiana.

Según el Pentágono, ya son ocho las operaciones realizadas desde septiembre, la mayoría en el sur del Caribe, contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

Con este nuevo episodio, el número de muertos por los ataques estadounidenses asciende a al menos 34 personas.

La relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia se encuentra en un punto crítico.

El presidente Gustavo Petro acusó a la administración de Donald Trump de cometer “asesinatos en el mar” tras estos operativos, mientras que Washington respondió reduciendo la ayuda económica y amenazando con nuevos aranceles.