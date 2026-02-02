Ataque con arma blanca: dos adolescentes involucrados en un hecho violento en Villa Mercedes

En la madrugada de este lunes, personal policial intervino ante un hecho de violencia con arma blanca ocurrido en inmediaciones de avenida Origone, entre Mitre y Cerutti, en la ciudad de Villa Mercedes.

Según los primeros datos oficiales, el procedimiento se inició tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre la presencia de una persona herida. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un adolescente había sufrido lesiones de gravedad, presuntamente provocadas durante una agresión con un objeto punzante.

En el lugar ya se encontraba personal especializado, que informó que otro menor de edad habría sido retenido como presunto autor del ataque. Debido a que ambos involucrados son menores, se dio inmediata intervención a los organismos de Niñez, Adolescencia y Familia, conforme a los protocolos vigentes.

El adolescente herido fue trasladado al nosocomio local, donde quedó internado en el área de Pediatría. De acuerdo a la evaluación médica inicial, presentaba traumatismo de tórax y una posible perforación pulmonar, por lo que continuaba bajo observación.

Las actuaciones quedaron a cargo de las áreas correspondientes, mientras se avanzaba con las diligencias judiciales y administrativas de rigor, preservando la identidad de los menores involucrados.