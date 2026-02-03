Ataque a balazos en San Luis: dos hermanos heridos y un sospechoso prófugo

Un joven de 20 años y un adolescente de 14 resultaron heridos por disparos de arma de fuego en un hecho ocurrido durante la noche del lunes 2 de febrero, en la ciudad de San Luis. El episodio es investigado por la Justicia provincial.

Según se informó oficialmente, una mujer de 46 años se presentó en la Comisaría Seccional 3ª y denunció que sus dos hijos habían sido baleados mientras se encontraban en la puerta de su vivienda, ubicada en la manzana 5 del barrio San Luis 26.

De acuerdo al testimonio, un sujeto llegó al domicilio a bordo de un automóvil blanco, descendió del vehículo y efectuó varios disparos, impactando contra ambos jóvenes, para luego darse a la fuga.

Los heridos fueron trasladados en primera instancia al Hospital del Sur y posteriormente derivados al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, donde recibieron atención médica de mayor complejidad.

El joven de 20 años presentó heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y en el muslo derecho, con orificios de entrada y salida. En tanto, el adolescente de 14 años sufrió una herida de bala en la pierna izquierda, además de un traumatismo nasal con herida cortante.

En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias de la Policía de San Luis, quienes llevan adelante las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con el autor del ataque.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción Penal N°1, a cargo del Dr. Francisco Assat Alí.