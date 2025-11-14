Asi pasó la Jornada de Puertas Abiertas en la Escuela Técnica Nº 15 “Ing. Agustín Mercau”

La Escuela Técnica Nº 15 “Ingeniero Agustín Mercau” abrió sus talleres, pasillos y aulas para recibir a familias, estudiantes y futuros ingresantes en una nueva edición de su clásica Jornada de Puertas Abiertas. La propuesta, lejos de ser una muestra improvisada para la ocasión, exhibió lo que la institución sostiene como bandera: mostrar lo que se trabaja todo el año.

Desde martillos, guitarras eléctricas, piezas torneadas, carpintería, electrónica, mermeladas y licores, hasta el imponente proyecto de autos eléctricos, la diversidad de producciones dejó claro el enfoque integral de la escuela. El director Oscar Fanin, en su último año de gestión, lo sintetizó en una frase: “No hacemos algo especial para este día; este día muestra lo que se hace todo el año”.

Con talleres que abarcan mecánica, carpintería, electricidad y electrónica, la institución sigue apostando a una formación técnica que combina creatividad, oficio y pensamiento crítico. Y algo que llamó la atención durante el recorrido: cada vez más mujeres entre las estudiantes, participando a la par de los varones.

La tecnología también tiene su lugar. Fanin destacó el uso responsable de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje: “La IA sirve, pero primero hay que saber preguntar. Y después analizar lo que responde”. Una mirada moderna, pero con los pies en la tierra.

La jornada se extendió hasta las 15:30, con los cursos rotando para que cada grupo pudiera mostrar y también conocer el trabajo de sus compañeros. Una escuela en movimiento, literalmente.

Juliana Palacio, Alberico Exequiel y Joel Garro, alumnos de 4º 5ª, fueron parte de los encargados de mostrar su producción: un martillo bolita, creado de principio a fin. Contaron el proceso: plano, anclado con el profesor Martino, trabajo en torno y terminación. Pero más allá de la técnica, fue evidente el orgullo: “Feliz por representar a la escuela y mostrar lo que hacemos”, declararon los estudiantes, quienes coinciden también en algo más, “Nos gusta la escuela. Los profesores nos acompañan y esto te da una base para la vida”.

Por otra parte, Lisandro Barbeito, de 2º 3ª, eligió la escuela por su orientación técnica y describió la jornada como “increíble”: “Hay de todo: madera, martillos, producción de mermeladas y más. Son cosas que sirven para nuestro futuro”.

La frutilla del postre fue, sin dudas, el espacio destinado a los autos eléctricos que compitieron hace apenas días en el Desafío ECO-YPF, en Concepción del Uruguay. Allí estuvieron el profesor Luis Moyano y el piloto Lisandro Beltran para explicar el detrás de escena de un proyecto que la escuela impulsa desde hace ocho años.

Este año, por primera vez, participaron con dos autos: el de escuela y el de competición. Incluso diseñaron un batán propio para transportarlos. Junto a ellos trabajan los profesores Diego Godoy y Javier Cometto.

Lisandro, que corre desde el año pasado, lo resumió así: “Todo el trabajo de un año se ve en tres días. Es una experiencia inolvidable”. Y el mensaje del joven piloto a quienes dudan en sumarse fue directo: “Tienen que aprovechar. Nunca pensé que iba a hacer esto y gracias a los profes lo viví. Es único”.

El equipo ya piensa en la edición 2026 en San Juan, aunque todavía están definiendo el plantel que continuará. Moyano destacó el compromiso del grupo y el crecimiento del proyecto, “Es la primera vez que presentamos dos autos y el número 9 fue el mejor posicionado de la provincia. Las expectativas son muy buenas”.

La jornada en la Escuela Técnica Nº 15 dejó en evidencia algo que va más allá de cualquier proyecto: el compromiso real de estudiantes y docentes por transformar su entorno. Cada iniciativa presentada mostró creatividad, dedicación y un sentido profundo de responsabilidad comunitaria.