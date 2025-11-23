Aseguran que Donald Trump confirmaría la existencia de extraterrestres

Un reciente estreno volvió a colocar el debate extraterrestre en el centro de la escena política estadounidense. El documental “The Age of Disclosure” sostiene que el expresidente Donald Trump estaría evaluando confirmar públicamente la existencia de vida no humana y posibles contactos mantenidos por el Gobierno de Estados Unidos.

La producción, dirigida por Dan Farah, generó un fuerte impacto mediático al plantear que funcionarios con trayectoria en Defensa e Inteligencia habrían informado a Trump sobre “hechos básicos” vinculados a Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP). De acuerdo con Farah, ese conocimiento habría escalado hasta despachos oficiales de la Casa Blanca, donde se analiza qué hacer con esa información.

El film también expone una contradicción histórica en la postura del exmandatario: aunque en 2020 impulsó la desclasificación de un informe sobre UAP para el Congreso, en espacios públicos —como el podcast The Joe Rogan Experience— afirmó que “nunca fue un creyente”.

El documental sugiere además que Washington podría poseer material con potencial para modificar la comprensión pública sobre nuestra posición en el universo, lo que reaviva un viejo debate en la sociedad estadounidense.