El sábado a las 21:30, dos hombres armados ingresaron a un comercio ubicado en Lisandro de la Torre al 265. Las empleadas del local fueron sorprendidas por los delincuentes, quienes se llevaron la recaudación del día y un celular. En la esquina del negocio, tres cómplices esperaban dentro de un Fiat Uno azul.

Un cliente que se encontraba en el lugar logró percatarse de la situación y rápidamente anotó la patente del vehículo. Alertó a la propietaria del almacén, quien inmediatamente se comunicó con la Comisaría 40°. Tras un operativo cerrojo, los cinco sospechosos fueron detenidos alrededor de las 23:30 en el barrio Eva Perón 2.

Anuncio VMI

Sin embargo, horas después, los implicados recuperaron su libertad, lo que generó indignación en la dueña del comercio. Decidió hacer públicas las imágenes del asalto en sus redes sociales, afirmando que su objetivo es que “la gente los conozca”. Además, reveló que el martes 18 de junio, a los sospechosos les fue devuelto el Fiat Uno azul utilizado durante el robo.

La situación se agravó cuando la pareja de uno de los involucrados contactó a la propietaria para amenazarla. Esto llevó a la mujer a realizar una nueva denuncia, solicitando una medida de restricción de acercamiento, y actualmente espera una respuesta de las autoridades.

En declaraciones a la prensa, la dueña del negocio expresó su frustración: “Quiero que me digan por qué los liberaron, si están los videos en los que se ve que entran armados. También las gorras y el buzo de los individuos que ingresaron estaban en el auto que habían secuestrado”. Y concluyó: “Hoy me pasó a mí y le puede pasar a cualquiera. Están dejando en libertad a gente que no sirve para la sociedad”.