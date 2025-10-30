Arrancó “Mega Plus”: más de 60 millones en premios y un 0 km en juego

La promoción se extenderá hasta el 18 de diciembre en todas las salas de la provincia.

La nueva promoción de los Casinos de toda la provincia de San Luis ya está en marcha y promete premios millonarios. “Mega Plus” sortea más de 60 millones de pesos y un auto 0 kilómetro, una propuesta que combina entretenimiento y grandes oportunidades para los jugadores.

Desde el 27 de octubre hasta el 18 de diciembre, quienes participen podrán sumar chances en todas las salas de la provincia y también a través del sitio oficial MegaPlus.com.ar. Según comunicaron desde la organización, “con Mega Plus todas las promos pagan más”.

La promoción es válida para mayores de 18 años, y las bases y condiciones están disponibles en el sitio web oficial. La iniciativa se enmarca dentro del programa de juego responsable impulsado por la entidad.