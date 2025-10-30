Arrancó “Mega Plus”: más de 60 millones en premios y un 0 km en juego

La nueva promoción de los Casinos de toda la provincia de San Luis ya está en marcha y promete premios millonarios. “Mega Plus” sortea más de 60 millones de pesos y un auto 0 kilómetro, una propuesta que combina entretenimiento y grandes oportunidades para los jugadores.

Desde el 27 de octubre hasta el 18 de diciembre, quienes participen podrán sumar chances en todas las salas de la provincia y también a través del sitio oficial MegaPlus.com.ar. Según comunicaron desde la organización, “con Mega Plus todas las promos pagan más”.

La promoción es válida para mayores de 18 años, y las bases y condiciones están disponibles en el sitio web oficial. La iniciativa se enmarca dentro del programa de juego responsable impulsado por la entidad.