Arrancó el Clausura de la Liga Mercedina de Newcom en San José del Morro

La Liga Mercedina de Newcom puso en marcha su Torneo Clausura 2025 con una jornada cargada de entusiasmo y deporte. La primera fecha se disputó el domingo 21 de septiembre en la localidad de San José del Morro, coincidiendo con la llegada de la primavera.

Del encuentro participaron equipos de Juan Llerena, Tilisarao, Merlo, Villa Mercedes, Córdoba, Quines y el anfitrión San José del Morro, quienes compartieron una jornada marcada por el compañerismo y la alegría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Villa Mercedes Info (@villamercedesinfo)

Desde la organización destacaron el clima festivo y la calidez de la comunidad anfitriona, que recibió con hospitalidad a las delegaciones visitantes. El certamen apenas comienza y se espera que cada fecha sume nuevas emociones para los amantes de este deporte en constante crecimiento.